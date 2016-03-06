خبير تغذية يحذر: الكوكتيلات تضر صحة المصريين وتسبب الحصوات

أثارت التحذيرات الأخيرة من مشروب الشاى باللبن ردود فعل واسعة بين المصريين، حيث كشف أن القيمة الغذائية تقل بشكل ملحوظ حال مزج المشروبين معا، حيث يقلل حمض التانيك الموجود فى الشاى من امتصاص الكالسيوم والفوسفور باللبن، كما أن بروتين الكازيين الموجود فى اللبن يعيق امتصاص المركبات الفلافونويدية والثيوفيلين الموجود بالشاى.

وفى تحذير جديد، كشف الدكتور مجدى نزيه - أستاذ ورئيس قسم التثقيف الغذائى فى المعهد القومى للتغذية، رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية - أن هناك عادة غذائية سيئة منتشرة فى مصر يتم فيها خلط العصائر ببعضها البعض لتحضير ما يعرف باسم "الميكسات" أو الكوكتيل، لافتا إلى أن مزج الكاكاو أو الجوافة أو الفراولة أو الجرجير أو أى من الفواكه المحتوية على الأوكسالات باللبن أو الزبادى يقلل القيمة الغذائية للخليط ويحد من استفادة الشخص منها.

وفسر نزيه ذلك - فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" - مشيرا إلى أن هذه الفواكه تحتوى على حمض الأوكساليك، وحين يتم مزجها مع اللبن أو الزبادى فإن أوكسالات الكالسيوم تترسب، وترتفع فرص الإصابة بحصوات الكلى لمن عنده استعداد لذلك، كما أن الأوكسالات تحد من امتصاص الكالسيوم والفوسفور الموجود باللبن.

وأضاف أنه لا يفضل مزج أى عصير بآخر، ويجب تناول كل مشروب على حدة، كما لا ينصح بتناول الكوكتيلات المختلفة الموجودة بشكل شائع داخل محلات العصير المختلفى هذه الأيام، لأنه قد يحدث تداخلات غير مرغوب فيها تحد من استفادتنا منها.

وأوصى بتناول الفواكه الكاملة لأنها تتمتع بقيمة غذائية أكبر من العصائر، مؤكدا أننا نفقد بالفعل الكثير من المواد الغذائية المهمة عند تحضيرها كما هو الحال مع عصير البرتقال، حيث لا نتمتع بفوائد البكتين الموجود فى القشرة وبين فصوص الثمرة، وهو يفيد فى السيطرة على التوتر والانفعالات.

وأوضح نزيه أن الاستثناء الوحيد تقريبا هو عصير الموز باللبن، حيث يحتوى اللبن على الدهون والبروتين، وعند إضافة الموز إليه فنحصل على النشا، أى أن العصير يصبح وجبة شبه متكاملة، هذا بخلاف احتواء الموز على فيتامين "ب6" و"ب2" والبوتاسيوم، وهى عناصر غذائية رائعة.

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