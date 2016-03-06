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المتحدث العسكري : مقتل 5 إرهابيين في تبادل إطلاق النيران مع الجيش الثاني بالشيخ زويد

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المتحدث العسكري : مقتل 5 إرهابيين في تبادل إطلاق النيران مع الجيش الثاني بالشيخ زويد المتحدث العسكري : مقتل 5 إرهابيين في تبادل إطلاق النيران مع الجيش الثاني بالشيخ زويد

الإرهابيين (من صفحة المتحدث العسكري بفيسبوك)

أعلن المتحدث العسكري، العميد أركان حرب محمد سمير عبدالعزيز، عن مقتل 5 إرهابيين في تبادل إطلاق النيران مع عناصر من الجيش الثانى الميدانى بمنفذ كمين غير مدبر بالشيخ زويد في شمال سيناء، وعثر بحوزتهم على (2) بندقية آلية و(4) خزنة و(94) طلقة وجهاز لاسلكي.

وقال المتحدث العسكري، في بيان له اليوم الأحد عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”: “فى إطار جهود القوات المسلحة لإحكام السيطرة الأمنية وتتبع فلول العناصر الإرهابية، وأثناء قيام عناصر من الجيش الثانى الميدانى بنفيذ كمين غير مدبر بمنطقة السبخة بالشيخ زويد، قام عدد من العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بإتجاه القوات، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم القضاء على عدد (5) عناصر إرهابية وقد عثر بحوزتهم على عدد (2) بندقية آلية وعدد (4) خزنة وعدد (94) طلقة وجهاز لاسلكى”، مضيفًا أنه تم إحالة الواقعة وتسليم المضبوطات إلى جهات الإختصاص وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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