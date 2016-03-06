تشييع جثمان حسن الترابي رئيس حزب المؤتمر الشعبي السوداني

شيعت جموع كبيرة من السودانيين صباح اليوم الأحد جثمان رئيس حزب المؤتمر الشعبي الشيخ حسن عبد الله الترابي، الذي توفى مساء أمس السبت عن عمر ناهز 84 عاما.

وتوافدت أعداد كبيرة للصلاة على جثمان الفقيد وتوجهت الجموع لمقابر “بري” بالخرطوم، حيث تم التشييع.

وكانت رئاسة الجمهورية السودانية، قد نعت حسن الترابي، وعددت في بيان مآثره ومساهماته الوطنية في مختلف المجالات الفكرية والعلمية والسياسية.

وتوافدت أعداد غفيرة من الجماهير والقيادات السياسية وأنصار حزبه إلى دار الفقيد بضاحية المنشية بالخرطوم، عقب نبأ إعلان وفاته مباشرة.

أ ش أ