أخبار عاجلة

المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017 -
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تشييع جثمان حسن الترابي رئيس حزب المؤتمر الشعبي السوداني

Google+ Print
تشييع جثمان حسن الترابي رئيس حزب المؤتمر الشعبي السوداني تشييع جثمان حسن الترابي رئيس حزب المؤتمر الشعبي السوداني

حسن الترابي

شيعت جموع كبيرة من السودانيين صباح اليوم الأحد جثمان رئيس حزب المؤتمر الشعبي الشيخ حسن عبد الله الترابي، الذي توفى مساء أمس السبت عن عمر ناهز 84 عاما.

وتوافدت أعداد كبيرة للصلاة على جثمان الفقيد وتوجهت الجموع لمقابر “بري” بالخرطوم، حيث تم التشييع.

وكانت رئاسة الجمهورية السودانية، قد نعت حسن الترابي، وعددت في بيان مآثره ومساهماته الوطنية في مختلف المجالات الفكرية والعلمية والسياسية.

وتوافدت أعداد غفيرة من الجماهير والقيادات السياسية وأنصار حزبه إلى دار الفقيد بضاحية المنشية بالخرطوم، عقب نبأ إعلان وفاته مباشرة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا