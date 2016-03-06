أخبار عاجلة

المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017 -
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ البحر الأحمر يلتقى الجالية الروسية بالغردقة لمناقشة مشاكلهم

Google+ Print
بالصور.. محافظ البحر الأحمر يلتقى الجالية الروسية بالغردقة لمناقشة مشاكلهم بالصور.. محافظ البحر الأحمر يلتقى الجالية الروسية بالغردقة لمناقشة مشاكلهم
التقى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مساء أمس السبت، الجالية الروسية بمركز النيل للإعلام فى مدينة الغردقة، لبحث أوضاعهم وحل مشاكلهم والموضوعات التى تشغلهم.

أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر ، الغردقة (1)

وتطرق المحافظ إلى العلاقة القديمة بين الشعب المصرى والروسى، وأنه حتى الآن رمز الصداقة متواجد بمحافظة أسوان وشاهد على هذا الحدث بناء السد العالى والتعاون الروسى، موضحا أنه تم مراجعة كافة الإجراءات الأمنية بجميع مطارات الجمهورية لتأمين حياة السائحين والمواطنين المصريين .

أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر ، الغردقة (2)

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أنه يتم إنشاء محطة مياه اليسر بطاقة 80 ألف متر مكعب بتكلفة 750 مليون جنيه، وتدبير الاعتمادات المالية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية (مياه شرب - صرف صحى - كهرباء - غاز) لتطوير المناطق بالغردقة القديمة وشارع النصر وشيرى والمطار وأنه تم إسناد التخطيط لأكبر مكتب استشارى عالمى لتخطيط وتجميل مدينة الغردقة لتكون أجمل مدينة سياحية عالمية.

واستمع المحافظ لشكوى الجالية الروسية، والتى من أبرزها الإقامة وتوثيق العقود، ووعد المحافظ بحل جميع مشاكلهم، وفى نهاية اللقاء قدم أفراد الجالية الروسية الشكر للمحافظ على اهتمامه.


>- محافظ البحر الأحمر: افتتاح 12 فندقا نهاية العام الجارى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365