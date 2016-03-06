بالصور.. محافظ البحر الأحمر يلتقى الجالية الروسية بالغردقة لمناقشة مشاكلهم

التقى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مساء أمس السبت، الجالية الروسية بمركز النيل للإعلام فى مدينة الغردقة، لبحث أوضاعهم وحل مشاكلهم والموضوعات التى تشغلهم.

وتطرق المحافظ إلى العلاقة القديمة بين الشعب المصرى والروسى، وأنه حتى الآن رمز الصداقة متواجد بمحافظة أسوان وشاهد على هذا الحدث بناء السد العالى والتعاون الروسى، موضحا أنه تم مراجعة كافة الإجراءات الأمنية بجميع مطارات الجمهورية لتأمين حياة السائحين والمواطنين المصريين .

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أنه يتم إنشاء محطة مياه اليسر بطاقة 80 ألف متر مكعب بتكلفة 750 مليون جنيه، وتدبير الاعتمادات المالية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية (مياه شرب - صرف صحى - كهرباء - غاز) لتطوير المناطق بالغردقة القديمة وشارع النصر وشيرى والمطار وأنه تم إسناد التخطيط لأكبر مكتب استشارى عالمى لتخطيط وتجميل مدينة الغردقة لتكون أجمل مدينة سياحية عالمية.

واستمع المحافظ لشكوى الجالية الروسية، والتى من أبرزها الإقامة وتوثيق العقود، ووعد المحافظ بحل جميع مشاكلهم، وفى نهاية اللقاء قدم أفراد الجالية الروسية الشكر للمحافظ على اهتمامه.

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