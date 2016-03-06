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زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه بشارع البحر الأعظم فى الجيزة

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زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه بشارع البحر الأعظم فى الجيزة زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه بشارع البحر الأعظم فى الجيزة
توقفت حركة المرور أمام العديد من السيارات بسبب كسر ماسورة مياه بشارع البحر الأعظم فى الجيزة، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية فى الطريق للمتجه من ميدان الجيزة و فى طريقه إلى المنيب، وانتقل رجال المرور للعمل على تسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة بلاغا بوجود كثافات بشارع البحر الأعظم نتيجة كسر ماسورة مياه، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لسحب الكثافات الناجمة عنها، كما تم إبلاغ غرفة عمليات المحافظة للعمل على إصلاح البلاعة لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


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