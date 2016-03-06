أخبار عاجلة

المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017 -
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

كمال أبو عيطة: أنا كنت وزير على ما تفرج

Google+ Print
كمال أبو عيطة: أنا كنت وزير على ما تفرج كمال أبو عيطة: أنا كنت وزير على ما تفرج
وصف أبو عيطة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أداء حكومات ما بعد الثورة بأنها حكومات على ما تفرج – بحسب قوله – وأنه كان وزير على ما تفرج، فلا تعلم من أين أتت ولا تعلم من أين ذهبت ولا تعلم سر تعيينها ولا أسباب بقائها ولا أسباب إقالتها، وأتمنى أن يفرز البرلمان حكومة تليق بشعب .

وتابع أبو عيطة: البرلمان اللى طرد توفيق عكاشة وأسقط قانون الخدمة المدنية، أرجو أن يكمل الدور باختيار حكومة تليق بهذا الشعب، القائمة بالذات ورئيسها مش أد شعبنا، ومش هقول إنهم فاشلون ولا عاجزون لكن هم ضد طموحات هذا الشعب ضد ارادة هذا الشعب، وضد ثورته.


>- بالصور.. صباحى بندوة بالكرامة يوجه التحية لحسن نصرالله: هناك مساع لتفجير حربا طائفية

- بيان لحزب مستقبل وطن دعوة حمدين صباحى تثير الفتن وتؤجج الوضع الداخلى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب