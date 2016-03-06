كمال أبو عيطة: أنا كنت وزير على ما تفرج

وصف أبو عيطة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أداء حكومات ما بعد الثورة بأنها حكومات على ما تفرج – بحسب قوله – وأنه كان وزير على ما تفرج، فلا تعلم من أين أتت ولا تعلم من أين ذهبت ولا تعلم سر تعيينها ولا أسباب بقائها ولا أسباب إقالتها، وأتمنى أن يفرز البرلمان حكومة تليق بشعب مصر

وتابع أبو عيطة: البرلمان اللى طرد توفيق عكاشة وأسقط قانون الخدمة المدنية، أرجو أن يكمل الدور باختيار حكومة تليق بهذا الشعب، الحكومة القائمة بالذات ورئيسها مش أد شعبنا، ومش هقول إنهم فاشلون ولا عاجزون لكن هم ضد طموحات هذا الشعب ضد ارادة هذا الشعب، وضد ثورته.

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