يونهاب: السفينة الكورية الشمالية المحتجزة بالفلبين مسجلة في سيراليون

قالت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، إن سفينة كورية شمالية محتجزة في الفلبين الأسبوع الماضي سجلت على أنها من سيراليون عن طريق علم الملاءمة.

يذكر أن علم الملاءمة هو ممارسة تجارية تتم عبر تسجيل سفينة تجارية تحت علم بلد آخر غير البلد الأصل لأغراض عدة من بينها تجنب الضرائب.

وضبطت الفلبين السفينة الكورية الشمالية جين تينج يوم السبت، لتصبح أول دولة تفرض عقوبات على هذا البلد منذ أن أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا بفرض عقوبات جديدة الأسبوع الماضي.

ويفرض القرار 2270 عقوبات على 31 سفينة تابعة لشركة الشحن الكورية الشمالية وون يانج كورب.

وبحسب رويترز قال مسؤول كوري جنوبي إنه على الرغم من أن السفينة ترفع علم سيراليون الا أن جين تينج فرضت عليها العقوبات عبر المنظمة البحرية الدولية (IMO) وليس بلد المنشأ.

وأضاف المسؤول أن تسع سفن أخرى مسجلة على القائمة باعتبارها من بلدان أخرى غير كوريا الشمالية، بما في ذلك تنزانيا وكمبوديا.