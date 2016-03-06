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مقتل 16 من مليشيات الحوثيين وصالح فى تعز جنوب غربى اليمن

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مقتل 16 من مليشيات الحوثيين وصالح فى تعز جنوب غربى اليمن مقتل 16 من مليشيات الحوثيين وصالح فى تعز جنوب غربى اليمن

>قتل 16 من مليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى المخلوع على عبدالله صالح؛ جراء الاشتباكات التى وقعت فى جبهات القتال فى تعز جنوب غربى البلاد بين قوات الجيش الوطنى اليمنى والمقاومة المؤدية للشرعية من جهة، وعناصر المليشيات من جهة أخرى، فضلا عن قصف طائرات دول التحالف العربى لمواقع المليشيات فى المدينة.

وأوضح المركز الإعلامى للمجلس العسكرى فى تعز، اليوم/الأحد/، أن 14 من عناصر المليشيات قتلوا وأصيب العشرات فى الاشتباكات وقصف الطائرات، فيما قتل اثنان وأصيب أربعة من عناصرهم إثر قصف قوات الجيش لمركبة كانت تقلهم فى منطقة الأقروض جنوبى تعز.

وأضاف المركز أن أربعة من عناصر الجيش والمقاومة قتلوا فى الاشتباكات وأصيب ستة آخرون، فيما قتل طفل وأصيب ثلاثة مدنيين فى القصف العشوائى للمليشيات على الأحياء السكنية.

وذكر المركز الإعلامى أن طائرات التحالف قصفت الليلة الماضية مواقع وتجمعات المليشيات فى المطار القديم غربى المدينة حيث سمع دوى انفجارات قوية من مخازن الأسلحة .

وفى سياق متصل بتطورات الأوضاع الميدانية ، ارتفع عدد ضحايا اغتيال العقيد سالم ملقاط مدير شرطة قسم التواهى بمحافظة عدن أمس إلى 4 قتلى .

وصرح مصدر أمنى لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية بأن مسلحين خارجين عن القانون نصبوا كمينا لمدير شرطة التواهى و3 من مرافقيه فى منطقة كالتكس بمديرية المنصورة بعدن وأطلقوا عليهم النار بصورة مكثفة مما أدى الى مقتلهم .

وقال المصدر - فى أول رد فعل رسمى على الحادث - " إن الأجهزة الأمنية ستلاحق الجناة وتتعقبهم حتى ضبطهم وتسليمهم للعدالة .. وأن هذه الحادثة لن تثنى الأجهزة الأمنية عن القيام بمهامها فى ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار وتطهير عدن من الخلايا والجماعات الإرهابية التى تنفذ هذه العمليات خدمة لأهداف من وصفه بالانقلابيين - فى إشارة إلى الحوثيين ولحليفهم الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح .

من ناحية أخرى أغتال مسلحان مجهولان مساعدا أول بالجيش بمحافظة حضرموت شرق اليمن مساء أمس بمديرية حورة .. وقالت مصادر محلية " إن مسلحين يستقلان دراجة نارية أطلقا الرصاص على المساعد أول باللواء 37 مدرع عبدالله السلفى بمنطقة المشهد بمديرية حورة فمات على الفور ولاذ المسلحان بالفرار" .
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