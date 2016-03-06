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المعارضة السورية: نرفض الحديث عن حكومة سورية بدلا من الهيئة الإنتقالية

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المعارضة السورية: نرفض الحديث عن حكومة سورية بدلا من الهيئة الإنتقالية المعارضة السورية: نرفض الحديث عن حكومة سورية بدلا من الهيئة الإنتقالية

>رفضت المعارضة السورية، اليوم الأحد، بشكل قاطع ما وصفته بمحاولات الضغط عليها عبر توجيه الدعوة لأطراف جديدة لحضور الجولة القادمة من محادثات جنيف بشأن الأزمة السورية.

وشددت المعارضة السورية - حسبما أفادت قناة (العربية) - على رفض الحديث عن حكومة سورية جديدة بدلًا من الهيئة الانتقالية.

من جانبه، كشف وزير الثقافة السورى السابق والمتحدث باسم الهيئة العليا السورية للمفاوضات رياض نعسان النقاب عن أن المبعوث الأممى إلى سوريا ستفان دى ميستورا يسعى للضغط على المعارضة من خلال دعوته أطرافا جديدة إلى المفاوضات فى جنيف، موضحا أن هذه الخطوة تحمل رسالة ضمنية مفادها أن هناك أطرافا أخرى مستعدة للتفاوض فى جنيف.

وأعرب عن اندهاشه من موقف دى ميستورا بشأن الانتخابات الذى قال إنها ستتم مناقشتها فى جنيف، موضحا أن مثل هذا الطرح من قبل دى ميستورا سوف يعطل المفاوضات وربما سيؤثر على المعارضة بعدم الذهاب إلى جنيف.
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مصر 365

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