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توقف حركة المرور بسبب حادث وأعمال صيانة أعلى الأوتوستوراد والفيوم الصحراوى

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توقف حركة المرور بسبب حادث وأعمال صيانة أعلى الأوتوستوراد والفيوم الصحراوى توقف حركة المرور بسبب حادث وأعمال صيانة أعلى الأوتوستوراد والفيوم الصحراوى
تسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى محور الأوتوستوراد فى ظهور كثافات مرورية أمام العديد من السيارات للمتجه من حلوان والمعصرة وفى طريقه فى الاتجاه إلى الطريق الدائرى وانتقل رجال المرور إلى المكان ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

وظهرت كثافات أخرى أعلى طريق الفيوم الصحراوى بسبب إصلاح فواصل معدنية للمتجه من أكتوبر وفى طريقه إلى حدائق الأهرام وميدان الرماية كما شهد محور صفط اللبن للمتجه من أكتوبر وفى طريقه إلى نزلة جامعة القاهرة وشارع السودان.


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