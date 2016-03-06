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وصول 1279 سائحا على متن 11 رحلة دولية عبر مطار شرم الشيخ

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وصول 1279 سائحا على متن 11 رحلة دولية عبر مطار شرم الشيخ وصول 1279 سائحا على متن 11 رحلة دولية عبر مطار شرم الشيخ
استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم السبت 17رحلة دولية على متنها 1279 سائحا من مختلف الجنسيات.

قال عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء أن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ وصلت نسبة 16% مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 11 رحلة طيران دولية على متنها 1279سائحاً من مختلف الجنسيات و19 رحلة داخلية على متنها 742سائحاً مصرياً بإجمالى 2021 سائحاً وغادر مطار شرم الشيخ 2661 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأضاف خضر أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم 246 سائحاً قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط إجراءات أمنية مشددة كما غادر المنفذ 592 سائحا.


>- وصول 1413 سائحا على متن 17 رحلة دولية عبر مطار شرم الشيخ

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