جنح سوهاج تخلى سبيل عامل بكفالة ألف جنيه بعد اتهامه بالإتجار فى الحشيش

قررت محكمة جنح بندر سوهاج برئاسة المستشار ياسر نصر، بسكرتارية جمال محمد على، بإخلاء سبيل المتهم "جمال.أ. م" 50 سنة عامل، بكفالة ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى الحشيش بدائرة القسم.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم أول سوهاج، تفيد بقيام المتهم بالإتجار فى الحشيش، وترويجها على عملائه وزبائنه. وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات ، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش.

وبمواجهة المتهم عما أسفرت عنه التحريات، اعترف بالإتجار فى الحشيش، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام، إلا أن محكمة الجنح أخلت سبيله بكفالة ألف جنيه.

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