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حريق هائل يلتهم 4 محلات مجاورة لموقف تاكسى بالبحيرة

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حريق هائل يلتهم 4 محلات مجاورة لموقف تاكسى بالبحيرة حريق هائل يلتهم 4 محلات مجاورة لموقف تاكسى بالبحيرة
شب فجر اليوم حريق هائل فى 4 محلات مجاورة لموقف تاكسى الدلنجات بالبحيرة.

انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وتبين أن المحلات 3 منها لبيع الملابس، والأخير محل أحذية، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى المحلات.

أسفر الحريق عن احتراق المحلات تماما، وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق، وانتقل لمعاينة الحريق المستشار محمد شلوف رئيس نيابة الدلنجات بسكرتارية معوض هويدى .


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