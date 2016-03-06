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كمال أحمد: أحضر التحقيق اليوم لأوضح سبب ضربى عكاشة بـ"الجزمة" وأقبل أى قرار

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كمال أحمد: أحضر التحقيق اليوم لأوضح سبب ضربى عكاشة بـ"الجزمة" وأقبل أى قرار كمال أحمد: أحضر التحقيق اليوم لأوضح سبب ضربى عكاشة بـ"الجزمة" وأقبل أى قرار
تعقد اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق مع النائب كمال أحمد، فى واقعة ضرب توفيق عكاشة نائب التطبيع المسقط عضويته بالجزمة، ويرأس اللجنة المستشار حسن بسيونى، وذلك عقب انتهاء جلسة المجلس الأولى اليوم والمخصصة لاستكمال مواد اللائحة.

وقال النائب كمال أحمد إنه سيحضر التحقيق اليوم، للإدلاء بأقوالى عن الأسباب والدوافع التى دفعته إلى ضرب توفيق عكاشة بالحذاء، مؤكدا أنه فخور بما قام به لأنه نفذ رغبة الشعب.

وعن طلبه للجنة للاستعانة بشهود لإسناد موقفه، قال أحمد، فى تصريح لـ"اليوم السابع": "لست فى حاجة إلى شهود فأنا معترف بما قمت به ولا أخجل منه وأنا متقبل لأى قرار ستتخذه اللجنة تجاهى".

يذكر أن مجلس النواب أصدر فى جلساته الأسبوع الماضى إحالة النائب كمال أحمد إلى لجنة للتحقيق مع عما بدر منه من ضرب توفيق عكاشة بالحذاء، ومن المقرر أن يعقد اجتماع التحقيق اليوم.


>- كمال أحمد لـ"اليوم السابع": تغيبت عن جلسة إسقاط نائب التطبيع بسبب "الاحتقان".. والإطاحة بعكاشة رسالة برلمان الشعب للكيان الصهيونى.. وأرحب بأى قرار فى واقعة "الحذاء" فأنا مش أقل من الشهيد "شويقة

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