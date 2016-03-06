لين الحايك من فريق كاظم الساهر "أحلى صوت شاب" في العالم العربي

بعد منافسة شرسة استمرت على مدى 10 اسابيع، فازت الطفلة لين الحايك من فريق كاظم الساهر بلقب أحلى صوت بالموسم الأول من برنامج The Voice Kids المخصص للأطفال.

لين ستسجل أغنية مع شركة "بلاتينوم ريكوردز" للإنتاج، كما ستحصل على منحة دراسية بقيمة 250 ألف ريال سعودي.

وفي حلقة اليوم النهائية، تنافس 6 أطفال، اثنان من كل فريق.

فريق الفنان كاظم الساهر ضم الطفلة العراقية ميرنا حنّا، والطفلة اللبنانية لين الحايك، وفريق الفنانة نانسي عجرم ضم الطفل السوري زين عبيد، والطفل اللبناني غدي بشارة، أما فريق الفنان تامر حسني فضم الطفل السوري أمير عموري، والطفلة المصرية جويرية حمدي.

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