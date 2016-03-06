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"التعليم"تفتح المظاريف المالية لمناقصة بناء مدرسة الضبعة النووية الثلاثاء

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"التعليم"تفتح المظاريف المالية لمناقصة بناء مدرسة الضبعة النووية الثلاثاء "التعليم"تفتح المظاريف المالية لمناقصة بناء مدرسة الضبعة النووية الثلاثاء
قال اللواء يسرى عبد الله، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إن الوزارة تفتح المظاريف المالية للشركات المتقدمة للحصول على مناقصة بناء مدرسة الضبعة، الثلاثاء المقبل، وذلك بعد فتح المظاريف الفنية خلال الفترة الماضية.

وأضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عدد الشركات المتقدمة للحصول على المناقصة وصل إلى ما يقرب من 50 شركة مقاولات كبرى، مشيرا إلى أن رأس مالها يتراوح ما بين 40 و50 مليون جنيه تتكلفها الإنشاءات والتجهيزات بالمدرسة.

وأشار مدير هيئة الأبنية التعليمية إلى أن الشركة التى تفوز بالمناقصة تبدأ فى أعمال البناء فوراً، مشيرا إلى أنها تدخل الخدمة بداية العام المقبل، لافتا إلى أن الأعمال تستغرق قرابة الـ8 شهور بعدها تصبح المدرسة جاهزة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد وقعت بروتوكولا مع وزارة الكهرباء لإنشاء المدرسة الثانوية الفنية النووية، نظام الخمس سنوات لتخريج فنيين على أعلى مستوى بمجال الطاقة النووية، وتضمن إنشاء مقرات للإقامة للطلاب والمعلمين لخدمة المناطق المجاورة للضبعة، حيث إن الدراسة ستشمل المناهج الفنية الأساسية خلال الثلاث سنوات الأولى، ثم يتم تدريس مناهج الطاقة النووية فى السنتين الأخيرتين، على أن يتم التدريب المهنى للطلاب خلال فترة الصيف، مع توفير منح تدريبية للمعلمين بالخارج والطلاب أيضا.


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