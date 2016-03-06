محامى ضحايا مستريح أبو المطامير:المتهم نصب على 36 شخصا بواقع15مليون جنيه

قال علاء الدين زيادة، المستشار القانونى ومحامى جميع ضحايا مستريح أبو المطامير، إن عدد ضحايا المتهم "سامح.م.ع" والمتهم بالنصب على موكليه والاستيلاء على مبلغ 15 مليون جنيه بلغ 36 شخصا.

وأضاف المستشار القانونى ومحامى جميع ضحايا مستريح أبو المطامير، لـ"اليوم السابع"، أن المتهم أوهم ضحاياه بإيجاد مشروع كاذب يحقق أرباحا مرتفعة، مشيرا إلى أن المتهم استغل حسن سيره وسلوكه وسمعته الطيبة، ولم يوقع لمعظم ضحاياها على ضمانات بالمبالغ المالية التى تسلمها.

وأكد زيادة أن عملية جمع الأموال كانت ممنهجة، مما يؤكد أن وراء تلك الواقعة عصابات كبيرة، بغرض ضرب الاقتصاد المصرى.

وكانت حالة من الغضب العارم، قد سادت يوم الثلاثاء الماضى، بين أهالى مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، عقب ظهور مستريح جديد استولى على قرابة الـ15 مليون جنيه.

وانتقل العشرات من ضحايا المستريح لديوان مركز شرطة أبو المطامير، وتم تحرير المحضر رقم 1980 إدارى مركز شرطة أبو المطامير، ضد "سامح.م.ع.ا"، يتهمونه بالنصب عليهم فى مبلغ 15 مليون جنيه.

وقال أحد الضحايا، إن المستريح حصل على المبالغ منذ أحداث ثورة 25 يناير، لتشغيلها لهم فى تجارة الزيت الرجيع مقابل الحصول على ربح ثابت شهرى، وأوضح أنه فوجئ منذ عدة أيام بهروب المتهم.

ومن جانبه وجه اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، والرائد ماجد الحبشى رئيس مباحث أبو المطامير، بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، لسرعة ضبط المتهم وكشف جميع ألغاز تلك القضية وضبط جميع المتورطين فى تلك الواقعة.

محامى ضحايا مستريح أبو المطامير: المتهم استولى على 10 مليون جنيه من 29 ضحية.. شقيق الهارب يتهم الإخوان بتجنيد شقيقه لضرب الاقتصاد.. ويؤكد: أخى وعد الأهالى بدفع 1000 جنيه عائد شهرى عن كل 10 آلاف جنيه

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