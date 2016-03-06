"الأطباء" تدعو أعضاءها للكشف مجانا بالعيادات الخاصة 19 مارس

قالت نقابة الأطباء، إنه تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية الأخيرة قررت النقابة دعوة الأطباء فى كافة أنحاء الجمهورية للكشف المجانى على المرضى بعيادتهم الخاصة، وذلك يوم السبت 19 مارس الجارى، أو القيام بإغلاق العيادات الخاصة فى هذا اليوم.

و دعت النقابة العامة للأطباء، خلال بيان الأطباء المتطوعين بالكشف مجانا على المرضى فى عياداتهم الخاصة، لتسجيل بياناتهم بالنقابات الفرعية على أن يتضمن البيان أسم الطبيب والتخصص وعنوان العيادة ورقم هاتف العيادة، وذلك للإعلان عنها على الموقع الرسمى للنقابة.

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