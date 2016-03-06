مقتل 16 من مليشيات الحوثيين وصالح في تعز جنوب غربي اليمن

قتل 16 من مليشيات الحوثيين والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح؛ جراء الاشتباكات التي وقعت في جبهات القتال في تعز جنوب غربي البلاد بين قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة المؤدية للشرعية من جهة، وعناصر المليشيات من جهة أخرى، فضلا عن قصف طائرات دول التحالف العربي لمواقع المليشيات في المدينة.

وأوضح المركز الإعلامي للمجلس العسكري في تعز، اليوم/الأحد/، ,وفقا لما جاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن 14 من عناصر المليشيات قتلوا وأصيب العشرات في الاشتباكات وقصف الطائرات، فيما قتل اثنان وأصيب أربعة من عناصرهم إثر قصف قوات الجيش لمركبة كانت تقلهم في منطقة الأقروض جنوبي تعز.

وأضاف المركز أن أربعة من عناصر الجيش والمقاومة قتلوا في الاشتباكات وأصيب ستة آخرون، فيما قتل طفل وأصيب ثلاثة مدنيين في القصف العشوائي للمليشيات على الأحياء السكنية.

وذكر المركز الإعلامي أن طائرات التحالف قصفت الليلة الماضية مواقع وتجمعات المليشيات في المطار القديم غربي المدينة حيث سمع دوى انفجارات قوية من مخازن الأسلحة .