أخبار عاجلة

المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017 -
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مقتل 16 من مليشيات الحوثيين وصالح في تعز جنوب غربي اليمن

Google+ Print
مقتل 16 من مليشيات الحوثيين وصالح في تعز جنوب غربي اليمن مقتل 16 من مليشيات الحوثيين وصالح في تعز جنوب غربي اليمن

أرشيفية

قتل 16 من مليشيات الحوثيين والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح؛ جراء الاشتباكات التي وقعت في جبهات القتال في تعز جنوب غربي البلاد بين قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة المؤدية للشرعية من جهة، وعناصر المليشيات من جهة أخرى، فضلا عن قصف طائرات دول التحالف العربي لمواقع المليشيات في المدينة.

وأوضح المركز الإعلامي للمجلس العسكري في تعز، اليوم/الأحد/، ,وفقا لما جاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن 14 من عناصر المليشيات قتلوا وأصيب العشرات في الاشتباكات وقصف الطائرات، فيما قتل اثنان وأصيب أربعة من عناصرهم إثر قصف قوات الجيش لمركبة كانت تقلهم في منطقة الأقروض جنوبي تعز.

وأضاف المركز أن أربعة من عناصر الجيش والمقاومة قتلوا في الاشتباكات وأصيب ستة آخرون، فيما قتل طفل وأصيب ثلاثة مدنيين في القصف العشوائي للمليشيات على الأحياء السكنية.

وذكر المركز الإعلامي أن طائرات التحالف قصفت الليلة الماضية مواقع وتجمعات المليشيات في المطار القديم غربي المدينة حيث سمع دوى انفجارات قوية من مخازن الأسلحة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا