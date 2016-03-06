أخبار عاجلة

المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017 -
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الدفاع الامريكي يتوعد داعش بـ«حرب إلكترونية»

Google+ Print
وزير الدفاع الامريكي يتوعد داعش بـ«حرب إلكترونية» وزير الدفاع الامريكي يتوعد داعش بـ«حرب إلكترونية»

قال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر “إن الفرق الإلكترونية بالحرس الوطني الأمريكي قد يطلب منها الانضمام إلى الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” عن كارتر قوله إن هذه الفرقة “لا تشارك حاليا في مهام إلكترونية هجومية لكن يمكن أن يحدث ذلك في المستقبل”.

وتابع: “وحدات كهذه يمكن أيضا أن تشارك في عمليات هجومية إلكترونية، من النوع الذي أشدد على أننا نقوم به بشكل فعلي في العراق وسوريا، لضمان الهزيمة الفورية لتنظيم داعش الذي نحتاج لأن نفعله وسنفعله” ، وختم الوزير تصريحه قائلا: “إننا نبحث عن سبل التعجيل بذلك، والحرب الإلكترونية إحدى هذه السبل”.

أشارت القناة إلى أن الحرس الوطني قوة عسكرية أمريكية احتياطية، لكن يمكن تعبئتها للاحتياجات الوطنية، وتمثل جزءا أساسيا من جهود الجيش الأمريكي لإنشاء أكثر من 120 فرقة إلكترونية للرد على الهجمات الإلكترونية ومنعها ، وإحدى هذه الوحدات، المعروفة باسم “الفرقة 262″، تتألف من 101 شخص بينهم موظفون من شركتي “مايكروسوفت” و”جوجل”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017