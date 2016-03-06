وزير الدفاع الامريكي يتوعد داعش بـ«حرب إلكترونية»

قال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر “إن الفرق الإلكترونية بالحرس الوطني الأمريكي قد يطلب منها الانضمام إلى الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية عن كارتر قوله إن هذه الفرقة “لا تشارك حاليا في مهام إلكترونية هجومية لكن يمكن أن يحدث ذلك في المستقبل”.

وتابع: “وحدات كهذه يمكن أيضا أن تشارك في عمليات هجومية إلكترونية، من النوع الذي أشدد على أننا نقوم به بشكل فعلي في العراق وسوريا، لضمان الهزيمة الفورية لتنظيم داعش الذي نحتاج لأن نفعله وسنفعله” ، وختم الوزير تصريحه قائلا: “إننا نبحث عن سبل التعجيل بذلك، والحرب الإلكترونية إحدى هذه السبل”.

أشارت القناة إلى أن الحرس الوطني قوة عسكرية أمريكية احتياطية، لكن يمكن تعبئتها للاحتياجات الوطنية، وتمثل جزءا أساسيا من جهود الجيش الأمريكي لإنشاء أكثر من 120 فرقة إلكترونية للرد على الهجمات الإلكترونية ومنعها ، وإحدى هذه الوحدات، المعروفة باسم “الفرقة 262″، تتألف من 101 شخص بينهم موظفون من شركتي “مايكروسوفت” و”جوجل”.