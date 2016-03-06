سقوط أخطر عصابة وراء قتل عامل أثناء السطو على مدرسة تحت الإنشاء بالبساتين

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على أخطر تشكيل عصابى يضم 10 متهمين عقب قيامهم بتنفيذ عملية سطو على موقع مدرسة تحت الإنشاء بمنطقة البساتين، لسرقة العمال، وأثناء محاولتهم الهرب أطلقوا الأعيرة النارية على العمال مما أدى لمقتل أحدهم، فتم ضبط 5 من المتهمين وجار تكثيف الجهود لضبط شركائهم الهاربين.

البداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغا من كل من "محمود خ ب" 20 سنة، عامل نظافة، و"رمضان ص م" 32 سنة، عامل نظافة، و"سليمان ع ع" 60 سنة خفير بالمدرسة، بأنهم اثناء تواجدهم بمدرسة تحت الإنشاء، أمام مستشفى البنك الأهلى بالطريق الدائرى اتجاه القاهرة الجديدة، فوجئوا بقيام 10 أشخاص مجهولين وبحوزة احدهم سلاح نارى "بندقية آلية" وقاموا بالتعدى عليهم والاستيلاء على هواتفهم المحمولة.

وأشار المبلغين أن المتهمين فور مشاهدتهم لباقى العمال بالمكان قاموا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم نتج عن ذلك وفاة "عزام ن ج" 17 سنه، عامل، (إثر إصابته بجرح متهتك بالرقبة، آخر باليد اليمنى) وفروا هاربين.

وعقب ذلك حضر إلى القسم "تامر ص م" 46 سنة، مهندس، وقرر بأنه قام بحصر المسروقات من داخل الموقع وتبين أنها عبارة عن (3 بكارات كابلات كهربائية بأطوال مختلفة).

وعلى الفور تم وضع خطة بحث أمكن التوصل من خلالها إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "السيد ش م" 28 سنة، عاطل، ومقيم الفيوم، والسابق اتهامه فى 7 قضايا اخرهم 6536 لسنة 2014م القاهرة الجديدة اول "سرقة بالإكراه" والمحكوم عليه فى القضية رقم 3998/1247 لسنة 2013م الفيوم " قتل " والمقضى فيها بالسجن المؤبد، و"صالح ح ع" 29 سنه عاطل، ومقيم عزبة ابو قرن بمصر القديمة، والسابق اتهامه فى القضية رقم 4863 لسنة 2009م مصر القديمة " مخدرات ".

كما اشترك معهم كل من "علاء ع م" 33 سنة عاطل، ومقيم مصر القديمة، والسابق اتهامه فى قضيتين اخرهما 507لسنة 2009م مصر القديمة "سلاح بدون ترخيص"، و"طارق ش ص" 35 سنه، عاطل، ومقيم مصر القديمة، والسابق اتهامه فى 10 قضايا آخرها 6617 لسنة 2012م المقطم " مخدرات "، والمحكوم عليه فى القضية رقم 5699 لسنة 2009م مصر القديمة " سرقة " والمقضى فيها بالحبس سنتين.

كما اشترك معهم "احمد ح ع" 31 سنة عاطل، ومقيم مصر القديمة، و"سعيد ز م" 29 سنة، عاطل، ومقيم مصر القديمة، و"محمد ن م" 30 سنة عاطل، ومقيم مصر القديمة، و"ياسر خ ا" عاطل، ومقيم مصر القديمة.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة للمتهمين وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين الأول، الثانى، الثالث، الرابع، الخامس، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأضاف الأول أنه قام بالاشتراك مع المتهمين الهاربين بإطلاق 3 أعيرة نارية من سلاح إلى كان بحوزته تجاه العاملين بالموقع.

وأشار المتهم الأول أنه عقب ارتكاب الواقعة قام بتسليم السلاح النارى للمتهم السادس وفروا هاربين مستقلين السيارة رقم ج ب د 639 ربع نقل ماركة مازدا رصاصى اللون تم ضبطها "ملك المتهم الثالث ".

كما تم بإرشادهم ضبط 65 كيلو كابلات كهربائية لدى عملائهم كلا من "رأفت م ر" 44 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 2564 لسنة 1998م الخليفة "سلاح بدون ترخيص"، و"علاء م ط" 28 سنة تاجر خردة، واللذان أقرا بعلمهما بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1862 لسنة 2016م وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين والسلاح المستخدم وباقى المسروقات.

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