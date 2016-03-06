اكتشاف صخور تصدر أصواتا رنانة فى جبال الفجيرة

اكتشف فريق المغامرين الإماراتى صخورا تصدر أصواتا رنانة في جبال الفجيرة ، وفقا لما ذكره موقع " الفجيرة نيوز " الأخباري .

وبحسب الموقع فقد اكتشف اكتشف فريق المغامرين الإماراتىمؤخرا بين جبال الفجيرة في منطقة وادي كوب الواقعه على الطريق ما بين دبا الفجيرة ومنطقة الطويين نيزكاً مكونا من معادن وصخور تختلف كليا عن مكونات الجبال فى الإمارات بشكل عام ووصفه الفريق بالصخرة الرنانة لإصدارها أصوات رنين وصدى عند الطرق عليها .

ونقل الموقع عن رحاب الظنحاني مؤسس الفريق ومكتشفة النيزك قولها : " إن الصخرة المكتشفة تختلف كليا وجزئيا عن التركيبة الصخرية لطبيعة المنطقة المحيطة، ووجدت على ارتفاع كبير من الوادى وسط سلسة من الجبال مرجحة ان الصخرة المكتشفة تعود لنيزك او جزءا من نيزك اخترق الغلاف الجوي و ضرب الأرض والمنطقة منذ ملايين السنين " .

ويعود هذا الأستنتاج لعدم وجود أىة أثار او تجاويف قريبة من المكان لأثر أصطدام النيزك بأرض الوادي .

واشارت الى احتمال نقل الصخرة من مكان السقوط إلى أعلى الجبل عن طريق السكان الاوائل فى المنطقة لسبب أو لآخر لاختلاف طبيعه مكونات الصخرة والتى تحتوي على عناصر من معادن غريبة قادرة على جذب المغناطيس مع استحاله إحداث أى كسر فى مكونتها فهى شديدة الصلابة والقوة.

وأضافت أن هذا الاكتشاف يعد الأول من نوعه فى دولة الإمارات ويعتبر إضافة كبيرة إلي الخارطة الجيولوجية لسلاسل جبال الفجيرة.