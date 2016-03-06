وزير التموين: غدا سيارات محملة بأوراك الدواجن بـ9 جنيهات ونصف بشبرا

استمرارا لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تنطلق غدا الاثنين، قوافل السيارات المحملة بأوراك الدواجن المحلية بسعر 9 جنيهات ونصف للكيلو من فروع المجمعات الاستهلاكية، فى القاهرة وعدد من المحافظات، حيث تتمركز فى منطقة شارع الترعة البولاقية بحى شبرا بالقاهرة وفى ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة وفى منطقة المعمورة البلد بالإسكندرية وفى مركز دشنا بمحافظة قنا وفى مناطق أخرى بالمحافظات.

وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قوافل السيارات المحملة بأوراك الدواجن المحلية سوف تتمركز بعد غد الثلاثاء، فى منطقة حى الشرابية بالقاهرة وفى قرية برطس بمركز أوسيم بالجيزة وفى منطقة السيوف بمحافظة بالاسكندرية وفى مركز منوف بمحافظة المنوفية ومركز دار السلام بمحافظة سوهاج ويوم (الاربعاء) سوف تتمركزالسيارات فى منطقة الحى العاشر بمدينة نصر بالقاهرة وفى مركز منشأة القناطر أول بمحافظة الجيزة وفى منطقة غيط العنب بالاسكندرية ومركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ومركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وأضاف أن هناك سيارات متنقلة فى معظم المحافظات أيضا لبيع كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 25% عن الأسواق، بالإضافة إلى اللحوم الطازجة والمبردة بسعر 50 جنيها للكيلو والدواجن المجمدة بسعر 19 جنيها للكيلو وأيضا كون وجبتك التى تكفى 4 أفراد ويتراوح سعرها من 20 جنيها إلى 30 جنيها حسب مكوناتها وتشمل لحوم ودواجن وأسماك وغيرها بمحتوياتها من خضر وفاكهة.

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