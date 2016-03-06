أخبار عاجلة

المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017 -
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير التموين: غدا سيارات محملة بأوراك الدواجن بـ9 جنيهات ونصف بشبرا

Google+ Print
وزير التموين: غدا سيارات محملة بأوراك الدواجن بـ9 جنيهات ونصف بشبرا وزير التموين: غدا سيارات محملة بأوراك الدواجن بـ9 جنيهات ونصف بشبرا
استمرارا لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تنطلق غدا الاثنين، قوافل السيارات المحملة بأوراك الدواجن المحلية بسعر 9 جنيهات ونصف للكيلو من فروع المجمعات الاستهلاكية، فى القاهرة وعدد من المحافظات، حيث تتمركز فى منطقة شارع الترعة البولاقية بحى شبرا بالقاهرة وفى ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة وفى منطقة المعمورة البلد بالإسكندرية وفى مركز دشنا بمحافظة قنا وفى مناطق أخرى بالمحافظات.

وأكد الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، أن قوافل السيارات المحملة بأوراك الدواجن المحلية سوف تتمركز بعد غد الثلاثاء، فى منطقة حى الشرابية بالقاهرة وفى قرية برطس بمركز أوسيم بالجيزة وفى منطقة السيوف بمحافظة بالاسكندرية وفى مركز منوف بمحافظة المنوفية ومركز دار السلام بمحافظة سوهاج ويوم (الاربعاء) سوف تتمركزالسيارات فى منطقة الحى العاشر بمدينة نصر بالقاهرة وفى مركز منشأة القناطر أول بمحافظة الجيزة وفى منطقة غيط العنب بالاسكندرية ومركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ومركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وأضاف أن هناك سيارات متنقلة فى معظم المحافظات أيضا لبيع كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 25% عن الأسواق، بالإضافة إلى اللحوم الطازجة والمبردة بسعر 50 جنيها للكيلو والدواجن المجمدة بسعر 19 جنيها للكيلو وأيضا كون وجبتك التى تكفى 4 أفراد ويتراوح سعرها من 20 جنيها إلى 30 جنيها حسب مكوناتها وتشمل لحوم ودواجن وأسماك وغيرها بمحتوياتها من خضر وفاكهة.

دواجن وزارة التموين (1)

دواجن وزارة التموين (2)

دواجن وزارة التموين (3)

"التموين": بيع 560 طن أوراك دواجن ضمن القوافل المتنقلة بالمحافظات

بالصور.. إقبال كبير على "أوراك" الدجاج المدعمة شرق الإسكندرية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع