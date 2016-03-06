بالصور.. استعدادات مكثفة لاستقبال وزير الشباب والرياضة بنجع حمادى

يشهد مركز شباب مدينة نجع حمادى استعدادات مكثفة منذ الصباح الباكر استعدادا لاستقبال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لتفقد أعمال التطوير بالمركز، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا.

وأوضح محمد الفنجرى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة قنا أن الزيارة تأتى لتفقد أعمال تطوير مركز شباب مدينة نجع حمادى وحجم الأعمال التى بدأتها الشركة المنفذة لتطوير الملعب.

وأضاف الفنجرى أن أعمال التطوير تشمل إعادة تطوير الملعب وإنارته وعمل سُوَر حديدى له بجانب إنشاء تراك خاص بالملعب لإقامة مسابقات ألعاب القوى، مشيرًا إلى أن التطوير تضمن المبنى الإدارى للمركز بتكلفة 400 ألف جنيه تقريبا وإنشاء ملعب قدم قانونى نجيل صناعى بتكلفة مليون و300 ألف جنيه تقريبًا.

- اليوم.. وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال تطوير مركز شباب نجع حمادى