طائرات التحالف العربى تواصل قصف مواقع الحوثيين بمديريات شمال صنعاء

>واصلت طائرات دول التحالف العربى قصف مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثيين وصالح بمديريات شمالى العاصمة اليمنية صنعاء ، كما تقوم بطلعات استكشافية مستمرة فى المديريات التى تشهد قتالا بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية المؤيدة للجيش من جهة وبين عناصر هذه الميليشيات من جهة أخرى.

وذكر المركز الإعلامى للمقاومة فى اقليم آزال أن الطائرات استهدفت مواقع الانقلابيين فى مسوره ونوبة شكوان ومحلى ونقيل بن غيلان بمديرية نهم شرقى محافظة صنعاء كما استهدفت الليلة الماضية مخازن أسلحة تابعة لهم فى معسكر العرقوب بمديرية خولان شرق العاصمة .

وأوضح أن مدفعية الجيش واصلت قصف تجمعات فى نقيل بن غيلان ، من ناحية أخرى صرح الشيخ منصور الحنق رئيس المجلس الأعلى للمقاومة فى صنعاء بأنه اجتمع فى الرياض مع الفريق على محسن الأحمر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وناقشا خطط استكمال تحرير مديريات محافظة صنعاء وأمانة العاصمة واعتماد آليات تضمن تنفيذ خطة التحرير بأقل الخسائر والتكاليف.

وقال الشيخ الحنق فى تصريح للمركز " إن الاجتماع تطرق إلى عملية التواصل مع الشخصيات الاجتماعية والعسكرية فى محافظة صنعاء وأمانة العاصمة لتسهيل تحريرهما والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم والمصالح العامة ، كما تطرق لبحث احتياجات المقاومة الشعبية والجيش الوطنى وفى مقدمتها صرف مرتبات المقاتلين فى جبهات المعركة وضم وحدات المقاومة إلى صفوف الجيش الوطني".