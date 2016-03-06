العلم بيقول إنها بيئة للفطريات.. لو شقتك ضيقة 3 نصائح تحميك من أضرارها

كشف الموقع الأمريكى "wikihow" - فى تقرير نشره مؤخرا - أن المنازل الضيقة قد تمثل خطرا على صحة ساكنيها، لأن جودة الهواء فيها تكون ضعيفة مقارنة بأماكن المعيشة العادية، وقلة الهواء يزيد نمو العفن والفطريات وغيرهما، وبالتالى تكون البيوت الضيقة بيئة ملائمة لنمو الجراثيم والفطريات.

ويشمل التقرير بعض الخطوات التى يجب أن ينفذها من يعيشون فى مساكن ضيقة للحفاظ على صحتهم منها:

>1- التأكد من وجود تهوية كافية بالمنزل، لأن عدم التهوية مصدر للمشاكل الصحية، ومن الضرورى فتح جميع الشبابيك والأبواب يوميا بشكل منتظم لتغيير الهواء.

>2- استخدام مكيف الهواء المخصص للمساحات الضيقة، حيث يعطى التبريد أو التدفئة لجميع أجزاء المكان، مع تجنب تشغيله طوال الوقت.

>3- تنظيف مكيفات الهواء بشكل منتظم لأنها تحمل مجموعة من الجلد الميت للجسم البشرى تنمو عليها البكتيريا والعفن المحيطة بدوائر التبريد قبل أن ينتشران فى جميع أنحاء الغرفة ويؤثر ذلك بالطبع على الصحة وقد يسبب الأمراض.

4 نصائح علشان تتجنب أضرار التكييف.. أهمها ماتزودهوش عن 24 درجة

احذر جلوسك أمام مكيفات الهواء يزيد فرص إصابتك بالعصب الخامس