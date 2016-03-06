اليوم.. مجلس النواب يستأنف مناقشاته لمشروع اللائحة الداخلية

يستأنف مجلس النواب جلساته اليوم الأحد، لاستكمال المناقشات بشأن مشروع اللائحة الداخلية بعدما انتهى من 200 مادة بها، وحسم الموقف تجاه المواد الخلافية التى تم إرجاؤها وأبرزها المادة 44 المتعلقة باختصاصات اللجان النوعية والبند الخاص بتشكيل الهيئات البرلمانية فى المادة 24 ومادة "97" الخاصة بالائتلافات.

وبحسب الجدول الزمنى المعلن لجلسات المجلس، فإنه من المقرر أن تنتهى الجلسات العامة غد الاثنين من مناقشة مواد اللائحة، على أن يتم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها من ناحية الصياغة لضمان دستوريتها.

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