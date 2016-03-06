القبض على صاحب مخبز لتصرفه فى طن دقيق مدعم بالسوق السوداء بالجيزة

ألقت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة القبض على صاحب مخابز متهم بالاستيلاء على طن دقيق من أموال الدعم وبيعها بالسوق السوداء، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وكانت معلومات قد وردت لشرطة التموين والتجارة تفيد بقيام صاحب مخبز بلدى بمحافظة الجيزة، اخترقا نظام تشغيل منظومة الخبز، لإثبات عمليات صرف خبز وهمية، باستخدام بطاقات تموينية، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى وبيعها فى السوق السوداء، والاستيلاء على أموال الدعم، محققًا أرباحا غير مشروعة.

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المخبز المُتحرَّى عنه، وأسفرت عن القبض على مالك المخبز واستولى على طن و180 كيلو دقيق مدعم وقام بيعها بالسوق بالسوداء، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.