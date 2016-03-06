"القضاء الإدارى" تصدر حكمها فى دعوى تطالب بإلغاء إقالة محافظ الشرقية السابق

تصدر محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق، برئاسة المستشار مختار جبر رئيس الدائرة الأولى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوة رقم 3023 لسنة 21 قضائية، المقامة من علاء عبد المجيد قنديل المحامى بالاستئناف بالشرقية، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، يطالب فيها بإلغاء قرار إقالة الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية.

وتضمنت الدعوة التى حملت الرقم 3023 لسنه 21 قضائية، أن الدستور المصرى ينص على أن الشعب مصدر السلطات، وأن وزير التنمية المحلية، ضرب عرض الحائط بإرادة الشعب الشرقاوى ولم يستجيب لمطالبه ببقاء الدكتور رضا عبد السلام محافظا للشرقية، وهذا ما دفع عدد من المواطنين بالمحافظة لتنظيم وقفة أمام ديوان عام المحافظة، معترضين على الطريقة التى تم رحيله بيها، وخاصة أنه كان لا ينام ولا يدخر جهده ولا يبخل على أبناء المحافظة بجهوده ويسمع للمواطن البسيط.

وتبين أن "قنديل " رفع الدعوى تضامنا مع العديد من المواطنين الذين يرغبون فى بقاء الدكتور رضاء عبد السلام محافظا للشرقية.

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