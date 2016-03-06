القبض على مقاول ومحامى وراء محاولة اختطاف نجل ضابط على المعاش بالمعادى

نجح رجال مباحث المعادى، فى كشف ملابسات محاولة 3 مجهولين باختطاف نجل لواء شرطة بالمعاش بمنطقة زهراء المعادى، أثناء خروج الطفل وشقيقته لاستقلال أتوبيس المدرسة، إلا أن استغاثة شقيقته بحارس العقار أحبطت خطف الطفل، وتبين أن شريك بشركة مقاولات وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع قهوجى ومحامى، بسبب خلافات مالية، فتم ضبطهم واحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى رجال المباحث بلاغا من ضابط شرطة بالمعاش، والذى أفاد بأنه أثناء تواجد نجله "سيف" 6 سنوات، أمام العقار سكنه لاستقلال أتوبيس المدرسة وبصحبته شقيقته "ياسمين" 15 سنة، فوجئا بسيارة يستقلها 3 أشخاص شرعوا فى اختطاف نجله وادخاله السيارة.

وأشار ضابط الشرطة بالمعاش، فى بلاغه أن نجلته استغاثت بحارس العقار وهو ما دفع المتهمين بالتخلى عن نجله ومنع عملية اختطافه، وفروا هاربين، واتهم " أحمد ر ح " 36 سنة، شريك بشركة مقاولات، والمحكوم عليه فى 9 أحكام حبس جزئى "شيكات" بإجمالى حبس شهرين بالتحريض على خطف نجله بسبب خلافات مالية بينهما.

وعلى الفور تم وضع خطة بحث، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المشكو فى حقه شريك بشركة مقاولات، بالاشتراك مع كلا من " أحمد ش خ" 23 سنة قهوجى، و"عمرو ع ع " 36 سنة محامى.

ومن خلال الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى الحادث (مستأجرة) وتم ضبط بحوزة الأول طبنجه صوت، سلاح أبيض عبارة عن " مطواة قرن غزال".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك محضرا حمل رقم 1421 لسنة 2016م، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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