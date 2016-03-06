اليوم.."القوى العاملة" تبدأ تلقى طلبات الالتحاق بـ244 فرصة عمل بالكويت

تبدأ وزارة القوى العامة، تلقى الطلبات الالتحاق بـ244 فرصة عمل فى تخصصات مختلفة ،" طبية، تمريض، وضباط أمن" بدولة الكويت، اليوم الأحد ، حيث يستمر قبول الطلبات بمقر الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى، بديوان عام وزارة القوى العاملة لمدة 10 أيام.

وأكدت الوزارة على ضرورة إرفاق السيرة الذاتية للمتقدم ضمن الأوراق المطلوبة، لافتا إلى أن الشركات الطالبة تشمل مستشفى "طيبة" بالكويت، والتى تحتاج 83 عاملا بين أطباء وممرضات وسكرتارية، برواتب تتراوح بين 250 و 3500 دينار ، حسب كل تخصص.

والشركة الثانية الطالبة للعمالة المصرية، تتمثل فى مستوصف الكويت التخصصى ويحتاج إلى استشارى أمراض نساء، وأخصائى مسالك بولية، وغدد صماء، وأطفال، وأخصائية تغذية وتجميل، ومسئول تسويق.

أما الشركة الثالثة فهى شركة "الضمان الخليجية" والتى تطلب 150 بمهنة ضابط أمن بمؤهل متوسط وما فوق المتوسط.

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