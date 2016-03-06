الحماية المدنية: تدريبات عالية المستوى للضباط لإنقاذ ضحايا انهيار العقارات

قال اللواء محمد صقر، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، إن البلاد تعانى باستمرار من حوادث انهيار العقارات، بسبب سوء البناء والمبانى العشوائية والمخالفة.

وأضاف مساعد وزير الداخلية فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أن ضباط الإدارة تلقوا تدريبات عالية المستوى لمنحهم خبرة كبيرة فى إنقاذ الضحايا والتعامل مع حوادث انهيار العقارات.

"الحماية المدنية" تطالب المواطنين بالإبلاغ عن الأجسام الغريبة وعدم ملامستها