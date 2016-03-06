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بالصور.. ضبط وحرق 4 مزارع نباتات مخدرة بشمال سيناء

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بالصور.. ضبط وحرق 4 مزارع نباتات مخدرة بشمال سيناء بالصور.. ضبط وحرق 4 مزارع نباتات مخدرة بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، ضبط وإحراق 4 مزارع نباتات مخدرة، حيث قامت حملة أمنية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة نخل، شارك فيها ضباط فرع البحث الجنائى بالمنطقة الجنوبية، لتمشيط المناطق الجبلية المتاخمة لدائرة قسم شرطة نخل بمنطقة صدر حيطان، وتم ضبط 4 مزارع لنبات"القنب الهندى" بمساحة نصف فدان تقريبا، ومخزن يحتوى على 200 كجم لنبات البانجو المخدر، ولم يتم العثور على اى أشخاص بالمنطقة تم حرق الزراعات عقب أخذ العينات اللازمة .

وذكر بيان للمديرية اليوم الأحد، أنه فى مجال تنفيذ الأحكام، ضبط 26 محكومًا عليهم، كما ضبطت 3 قضايا تموينية و23 مخالفة مرافق متنوعةو 63 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ضبط وحرق 4 مزارع نباتات مخدرة (1)

ضبط وحرق 4 مزارع نباتات مخدرة (2)

ضبط وحرق 4 مزارع نباتات مخدرة (3)

ضبط وحرق 4 مزارع نباتات مخدرة (4)

ضبط وحرق 4 مزارع نباتات مخدرة (5)

ضبط وحرق 4 مزارع نباتات مخدرة (6)

ضبط وحرق 4 مزارع نباتات مخدرة (7)

ضبط وحرق 4 مزارع نباتات مخدرة (8)

ضبط وحرق 4 مزارع نباتات مخدرة (9)

ضبط وحرق 4 مزارع نباتات مخدرة (10)

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