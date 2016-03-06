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الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء شمالا حار جنوبا بارد ليلا

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الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء شمالا حار جنوبا بارد ليلا الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء شمالا حار جنوبا بارد ليلا
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للدفء شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن : الصغرى العظمى القاهرة 14 22 الإسكندرية 10 19 مطروح 12 21 بورسعيد 12 20 دمياط 11 20 بلطيم 11 19 الإسماعيلية 13 23 السويس 13 23 العريش 10 20 نخل 6 21 طابا 10 22 الطور 16 27 مرسى علم 17 28 الغردقة 17 27 شرم الشيخ 18 27 رفح 9 19 كاترين 4 20 سيوة 9 23 المنيا 11 23 الفيوم 11 23 رأس سدر 13 25 أبوسمبل 12 28 وسط الدلتا 12 22 أسيوط 10 24 سوهاج 10 25 الأقصر 10 27 أسوان 14 28 شلاتين 19 32 حلايب 20 28 الوادى الجديد 9 27 قنا 11 27 نويبع 17 25 السلوم 8 21.


>الأرصاد: طقس غد الأحد مائل للدفء شمالا مائل للحرارة جنوبا بارد ليلا

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