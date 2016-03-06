الطبيعة تتحدى الخبيث.. فاكهة وخضراوات تحميك من السرطان.. تعرف عليها

لا يعلم البعض أن الأطعمة قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان وتقى من المرض إذا كانت صحية، وفى السياق قال تقرير - نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية مؤخرا - إن الأبحاث توصلت إلى أن ما لا يقل عن ثلث الوفيات بالسرطان تكون بسبب اتباع نظام غذائى خاطئ وتجنب النشاط البدنى، مشيرا إلى أن اتباع نظام غذائى صحى يحد من خطر الإصابة بالسرطان.

وأوضح التقرير أن الفواكة والخضراوات من الأطعمة المضادة للسرطان لاحتوائهما على قيمة غذائية عالية، وتشمل البرتقال والتوت والبسلة والخضراوات الخضراء الداكنة وغيرها من الأطعمة التى تحوى فيتامين سى، القادر على تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة والرئة والمرىء.

وتابع التقرير: الخضراوات التى تحتوى على الكاروتينات كالجزر والكرنب والقرع تساعد فى التقليل من خطر الإصابة بسرطان الرئة والفم والحنجرة، كما أن الوجبات ذات القيمة الغذائية العالية كالقرنبيط والسبانخ والفول فعالة فى الحد من الإصابة بسرطان المعدة والمرىء.. وأشار التقرير إلى أن الأطعمة التى تحوى الليكوبين - كالطماطم والجوافة والبطيخ - تقلل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

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