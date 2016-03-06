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البارزانى: لا يحق لأى جهة أو شخص أن يشكك بحقوق الشعب الكردى والاستقلال

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البارزانى: لا يحق لأى جهة أو شخص أن يشكك بحقوق الشعب الكردى والاستقلال البارزانى: لا يحق لأى جهة أو شخص أن يشكك بحقوق الشعب الكردى والاستقلال

>دعا رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى المجتمع الدولى الى تقدير معاناة وتضحيات الشعب الكردى، وقال:انه "لا يحق لاى جهة أو شخص أن يشكك بحقوق الشعب الكردى والاستقلال، وعلى جميع الاطراف ان يعلموا ان قيمة التضحيات لشعب كردستان اكبر بكثير من الاستقلال، والعالم مسؤول عما جرى بحق الكرد.

وذكر البارزاني- فى بيان لرئاسة الإقليم اليوم السبت بمناسبة ذكرى مرور 25 عاما على انتفاضة الشعب الكردي- أن ذكرى الانتفاضة تتزامن مع تصدى قوات"البيشمركة" لأخطر منظمة ارهابية فى التاريخ هي(داعش)، ومع أزمة مالية فى الإقليم.

وطالب البارزانى بدعم قوات"البيشمركة" لحماية كردستان، ومعالجة الفساد ودعم الاصلاح لتحقيق العدالة وتثبيت حقوق تقرير المصير والإسراع بها.. مؤكدا أن مواجهة الفساد ستتم بالحماس ذاته لحرب الارهاب للقضاء عليه.

وأضاف: أن الانتفاضة الكبرى للشعب الكردى فى مارس 1991 كانت رسالة لكل العالم بأن الشعب الكردى رفض الظلم وانتفض ضد الدكتاتورية وهذه رسالة على أن الشعب الكردى تماسك وأصبح يدا واحدة.

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مصر 365