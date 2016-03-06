تركيا تعتقل مهربين وتمنع 120 مهاجرا سوريا من الإبحار إلى اليونان

>اعتقلت السلطات التركية أمس السبت اثنين من المهربين على الأقل بعد أن نقلوا نحو 120 لاجئا سوريا إلى ساحل بحر إيجة فى مؤشر على أن تركيا تكثف جهودها لكبح تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وقال شاهد من رويترز إن قوات الشرطة احتجزت المجموعة وأغلبها من النساء والأطفال على شاطئ بالقرب من منطقة غابات قرب قرية باديملى الواقعة قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية.

وتمكن أحد المهربين من الفرار بينما قام الضباط بسحب نحو ست حافلات صغيرة قادها المهربون إلى الساحل. ونقل اللاجئون الذين كان من بينهم نساء حوامل ورضع حديثى الولادة فى حافلة إلى مدينة إزمير الساحلية.

وفى تطور منفصل ذكرت وسائل إعلام أن تركيا أغلقت آخر معبر كان مفتوحا على الحدود مع سوريا أمام كل أنواع العبور ما عدا قوافل المساعدات الإنسانية والسوريين الراغبين فى المغادرة.

ولم يذكر التقرير الذى أذيع على محطة سي.إن.إن تورك سببا لقرار إغلاق معبر جيلفيجوزو فى إقليم خطاى بجنوب تركيا المواجه لمعبر باب الهوا على الجانب السورى.