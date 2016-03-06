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اليوم.. محاكمة أصحاب شركة مركس ماركيس المتهمين بتوظيف أموال المواطنين

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اليوم.. محاكمة أصحاب شركة مركس ماركيس المتهمين بتوظيف أموال المواطنين اليوم.. محاكمة أصحاب شركة مركس ماركيس المتهمين بتوظيف أموال المواطنين
تنظر الدائرة الأولى جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو سحلى، وعضوية المستشارين عمرو صبرى ومحمد الشنداولى، وأمانة سر محمد على، اليوم الأحد، محاكمة أصحاب شركة "مركس ماركيتس" المتهمين بتوظيف أموال المواطنين.

وحضر عدد من أهالى المتهمين وهيئة الدفاع عنهم، كما حضر مجموعة كبيرة من المواطنين المجنى عليهم فى الواقعة، وفى الوقت ذاته عقدت المحكمة جلسة داخل غرفة المداولة.

وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة، عن بدء كل من "خ.ع"، و"ى.ا" فلسطينى الجنسية، و"ن.إ" زوجة الأول "مصرية"، و"ك.ى" نشاط الشركة منذ عام 2012، وتلقوا أموالا من المودعين لتوظيفها فى مجال الفوركس، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح منذ بداية العام 2015، ما دفع المودعين للجوء للقضاء، لكن 200 من المجنى عليهم تقدموا ببلاغات إلى النيابة المختصة، حملت رقم 941 لسنة 2015 جنايات مالية.

وقد تبين استيلاء المتهمين الأربعة على ما يعادل 100 مليون جنيه مصرى من الضحايا، وبناء عليه أصدرت النيابة أمرا بضبط وإحضار المتهمين، وأمرت بحبسهم لحين انتهاء التحقيقات، يذكر أن الدائرة الثانية جنايات القاهرة الاقتصادية، أيدت سابقا قرار منع أصحاب شركة توظيف الأموال فى مجال الفوركس من التصرف فى أموالهم، الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق.


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