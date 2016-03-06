"الطاقة المتجددة": الشبكة الذكية ستقضى على سرقات التيار الكهربائى

أكد الدكتور محمد صلاح السبكى، رئيس هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة، أن الاعتماد على الشبكات الذكية سيقصى على أزمة سرقة التيار الكهربائى بمصر، و الذى يكبد الدولة خسائر تقدر بملايين الجنيهات.

وأضاف "السبكى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مصر ستدخل مرحلة جديدة تمثل أولى الخطوات على طريق المنظومة الكهربائية المبرمجة بشكل أوتوماتيكى لضمان سلامة إنتاج الطاقة، والحفاظ على مستحقات الدولة المالية.

وأشار "السبكى" إلى أن الاعتماد على العدادات الذكية و التوسع فى إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددةن سيغير وضع مصر اقتصاديا، وسيحقق أرباحا كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة.

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