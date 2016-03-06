أخبار عاجلة

المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017 -
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الطاقة المتجددة": الشبكة الذكية ستقضى على سرقات التيار الكهربائى

Google+ Print
"الطاقة المتجددة": الشبكة الذكية ستقضى على سرقات التيار الكهربائى "الطاقة المتجددة": الشبكة الذكية ستقضى على سرقات التيار الكهربائى
أكد الدكتور محمد صلاح السبكى، رئيس هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة، أن الاعتماد على الشبكات الذكية سيقصى على أزمة سرقة التيار الكهربائى بمصر، و الذى يكبد الدولة خسائر تقدر بملايين الجنيهات.

وأضاف "السبكى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن ستدخل مرحلة جديدة تمثل أولى الخطوات على طريق المنظومة الكهربائية المبرمجة بشكل أوتوماتيكى لضمان سلامة إنتاج الطاقة، والحفاظ على مستحقات الدولة المالية.

وأشار "السبكى" إلى أن الاعتماد على العدادات الذكية و التوسع فى إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددةن سيغير وضع مصر اقتصاديا، وسيحقق أرباحا كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة.


>- رئيس هيئة الطاقة الجديدة: نستهدف توليد 54 ألف ميجا وات بحلول 2030

- رئيس هيئة الطاقة المتجددة: إعادة هيكلة تعريفة طاقة الرياح وفقا للقانون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية