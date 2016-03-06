ننشر القواعد الجديدة لتوزيع المكلفين من أعضاء المهن الطبية

وجاءت قواعد التوزيع الجديدة كالتالى :

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حصل "اليوم السابع" على القواعد الجديدة لتوزيع أعضاء المهن الطبية المكلفين ، بموجب القانون رقم 29 لسنة 1974 ، بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية المساعدة._ التوزيع الجغرافى : يتم التوزيع حسب محافظة السكن أو المحافظات المجاورة إليها جغرافياً .

_ يتم التوزيع داخل المحافظة للمديريات على أن تتولى المديريات بعد ذلك التوزيع على الإدارات والوحدات التابعة لها بمراعاة أولوية ترتيب النسبة المئوية بين الخريجين الموزعين على المديرية.

>_ يتم توزيع أوائل الخريجين والمتوقع تعيينهم بالجامعات على ديوان عام الوزارة أو المديرية أو المراكز الصحية التابعة لهما فقط ويتعين أن تكون حركة التكليف فى ذات توقيت حركة النيابات.

_ يتعين عند البت فى التظلمات من حركة التكليف مراعاة الحالات الآتية :

1 الحالة الصحية للمكلف : ويتم إثباتها بقرار من القوميسيون الطبى يحدد فية العمل الذى يتناسب مع حالتة الصحية

2 المرأة المتزوجة : ويكون التكليف فى تلك الحالة وفقاً لسكن الزوجية المثبت بقسيمة الزواج أو أى من طرق الإثبات المعتمدة .

>3 مرض أحد الوالدين بأمراض تحتاج إلى الإعالة وعلى أن تقدم شهادة طبية معتمدة وبشرط أن يكون المكلف هو العائل الوحيد للأسرة.

>4 ويراعى عند ترقية الطبيب المقيم إلى مساعد أخصائى أن يقضى مدة 4 شهور فى المحافظات النائية ( شمال سيناء ، جنوب سيناء ، البحر الأحمر، مطروح ، الوادى الجديد ، أسوان ) ويستثنى من تلك المدة الطبيب الذى لا تسمح حالتة الصحية وذلك بقرار القومسيون الطبى ومرض أحد الوالدين .

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