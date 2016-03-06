"الداخلية": نقل الأحداث من المؤسسات العقابية للسجون عقب بلوغهم 18 سنة

قالت العقيد دكتور هبه أبو العمايم، رئيس قسم المؤسسات الإيداعية بوزارة الداخلية، إن إدارة الأحداث تقدمت بمذكرة للوزارة تطالب بنقل المتهمين الأحداث من المؤسسات العقابية إلى السجون العادية بعد بلوغهم 18 سنة، وتمت الموافقة عليها.

وأضافت رئيس المؤسسات الإيداعية، لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من نقل الكبار، الحفاظ على الأحداث، حيث أنه من الخطأ حبس أطفال عمرهم 6 سنوات، مع كبار يتخطى سنهم الـ 18 سنة، فقد تحدث بينهم اشتباكات أو تعدٍ جنسى.

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