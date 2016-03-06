أخبار عاجلة

المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017 -
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس 3 تجار مخدرات فى الدقى بحوزتهم 19 فرش حشيش وبندقية آلية وطلقات نارية

Google+ Print
حبس 3 تجار مخدرات فى الدقى بحوزتهم 19 فرش حشيش وبندقية آلية وطلقات نارية حبس 3 تجار مخدرات فى الدقى بحوزتهم 19 فرش حشيش وبندقية آلية وطلقات نارية
أمر المستشار محمد بدوى رئيس نيابة الدقى حبس 3 تجار مخدرات لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش، وبندقية آلية وعدد من الطلقات، 4 أيام على ذمه التحقيقات، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح آلى بدون ترخيض.

وردت معلومات للنقيب محمد مجدى معاون مباحث قسم شرطة الدقى، تفيد بتردد 3 عاطلين على شارع جامعة الدول العربية، لترويج المواد المخدرة على عملائهم. وبإعداد كمين لهم تمكن من ضبطهم أثناء استقلالهم دراجة بخارية، وبحوزتهم 19 فرش حشيش، و21 قرص مخدر، وبندقية آلية، و5 طلقات، بالإضافة إلى مبلغ مالى و3 هواتف محمولة. أعترف المتهمين بحيازتهم للمضبوطات لترويجها على عملائهم، والسلاح النارى لاستخدامه فى الدفاع، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق التى أمرات بحبسهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365