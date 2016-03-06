حبس 3 تجار مخدرات فى الدقى بحوزتهم 19 فرش حشيش وبندقية آلية وطلقات نارية

أمر المستشار محمد بدوى رئيس نيابة الدقى حبس 3 تجار مخدرات لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش، وبندقية آلية وعدد من الطلقات، 4 أيام على ذمه التحقيقات، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح آلى بدون ترخيض.

وردت معلومات للنقيب محمد مجدى معاون مباحث قسم شرطة الدقى، تفيد بتردد 3 عاطلين على شارع جامعة الدول العربية، لترويج المواد المخدرة على عملائهم. وبإعداد كمين لهم تمكن من ضبطهم أثناء استقلالهم دراجة بخارية، وبحوزتهم 19 فرش حشيش، و21 قرص مخدر، وبندقية آلية، و5 طلقات، بالإضافة إلى مبلغ مالى و3 هواتف محمولة. أعترف المتهمين بحيازتهم للمضبوطات لترويجها على عملائهم، والسلاح النارى لاستخدامه فى الدفاع، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق التى أمرات بحبسهم.