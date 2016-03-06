محكمة القضاء الإدارى بالغربية تنظر الطعن على انتخابات نقابة المهندسين.. اليوم

تنظر محكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد الدعوى المقدمة لإلغاء انتخابات نقابة المهندسين بالغربية، والتى تم التجديد النصفى لها يوم 26 فبراير الماضى.

كان عدد من المهندسين الذين لم يحالفهم الحظ فى الانتخابات وهم كلا من، جمال عيسى وحسام طلعت، وعاطف جاد، وسارة خميس، وإيمان فاروق، قد تقدموا بطعن لمحكمة القضاء الإدارى بالغربية رقم 9590 لسنة 33 ق، ضد رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، ورئيس اللجنة الفرعية بالغربية، ونقيب المهندسين للمطالبة ببطلان نتيجة الانتخابات.

وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة، ببطلان انتخابات نقابة المهندسين، وإعادة إجراؤها مرة أخرى على الأسس والضوابط المنصوص عليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلغاء نتيجة الانتخابات، واعتبارها كأن لم تكن مع إلزام المطعون ضدهم، بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة،

نقابة المهندسين بالغربية تعقد جمعيتها العمومية لمناقشة الميزانية