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القبض على عاطل بحوزته 50 تذكرة هيروين بالجيزة

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القبض على عاطل بحوزته 50 تذكرة هيروين بالجيزة القبض على عاطل بحوزته 50 تذكرة هيروين بالجيزة
تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالجيزه من القبض على عاطل بحوزته 50 تذكرة هيروين ومبلغ مالى بإمبابة، وأعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للإتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزه بانتشار مخدر الهيروين بمنطقة إمبابة على يد عاطل يدعى "م.س"، وبإعداد كمين له تم القبض عليه أثناء محاولته ترويج كمية من المخدرات بإمبابة وبحوزته 50 تذكرة هيروين ومبلغ مالى وهاتفين محمول، وبمواجهته اعترف أمام العميد حسن عليوة مدير إدارة مكافحة المخدرات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة لترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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