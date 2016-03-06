ابعد عن الشر.. 6 نصائح تجنبك الجراثيم والبكتيريا وتحميك من الأمراض

نتعرض خلال حياتنا اليومية للكثير من الجراثيم والميكروبات، وهو ما يتسبب فى التعرض لبعض الأمراض، التى يمكن تجنبها من خلال بعض النصائح والخطوات البسيطة .

ويقدم الموقع الأمريكى "wikihow" بعض النصائح لتجنب التعرض للجراثيم فى المنزل أو الإصابة بالأمراض وتتضمن:

>1- إذا كنت تتواجد مع شخص مريض فمن الضرورى أخذ دش يومى، باستخدام الصابون المضاد للبكتيريا، خاصة إذا كنت تتواجد مع شخص يعانى من حالة مرضية معدية.

>2- تجنب استخدام أوانى الطعام مع الآخرين: فلا يجب تناول الطعام أو شرب أحد المشروبات من إناء شخص آخر، لأن الحرص من أفضل الطرق لوقايتك.

>3- استخدم قلم خاص بك ولا تستخدم أقلام الآخرين، فاستخدام قلمك يجنبك التعرض لأى جراثيم.

>4- من الضرورى اتخاذ احتياطات إضافية فى الحمامات العامة: فيجب استخدام المناديل الورقية لإغلاق الحنفية أو لفتح الباب، ومن الأفضل تغطية المقعد بالمناديل، لتجنب التعرض لعدوى المثانة.

>5- مسح مقبض عربة التسوق، فعند الذهاب لأحد المتاجر للتسوق يجب مسح عربة التسوق بالمناديل المبللة لأن الآلاف من الأشخاص يمسكونها بأيديهم ولا تعرف ما كان يتواجد بها.

>6- اغسل يديك جيدا فى الأوقات المناسبة خلال اليوم: فمن الضرورى غسل اليدين بمياه دافئة مع رغوة الصابون جيدا وافرك اليدين لمدة 30 ثانية على الأقل واغسلها جيدا وتجفيف اليدين بمنشفة وليس بمجفف الهواء.

كيف تتجنب الأمراض فى الحمامات العمومية.. استخدامها خارج المنزل يسبب التينيا والمونيليا.. و"البلدى" أفضل من "الأفرنجى".. وحبس البول يضعف عضلة المثانة ويسبب البروستاتا وأمراض الكلى

>

الريموت والهاتف ولوحة الكمبيوتر.. أماكن متخطرش على بالك مصدر للجراثيم