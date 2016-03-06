ابعد عن الشر.. 6 نصائح تجنبك الجراثيم والبكتيريا وتحميك من الأمراض

ويقدم الموقع الأمريكى "wikihow" بعض النصائح لتجنب التعرض للجراثيم فى المنزل أو الإصابة بالأمراض وتتضمن:
>1- إذا كنت تتواجد مع شخص مريض فمن الضرورى أخذ دش يومى، باستخدام الصابون المضاد للبكتيريا، خاصة إذا كنت تتواجد مع شخص يعانى من حالة مرضية معدية.
>2- تجنب استخدام أوانى الطعام مع الآخرين: فلا يجب تناول الطعام أو شرب أحد المشروبات من إناء شخص آخر، لأن الحرص من أفضل الطرق لوقايتك.
>3- استخدم قلم خاص بك ولا تستخدم أقلام الآخرين، فاستخدام قلمك يجنبك التعرض لأى جراثيم.
>4- من الضرورى اتخاذ احتياطات إضافية فى الحمامات العامة: فيجب استخدام المناديل الورقية لإغلاق الحنفية أو لفتح الباب، ومن الأفضل تغطية المقعد بالمناديل، لتجنب التعرض لعدوى المثانة.
>5- مسح مقبض عربة التسوق، فعند الذهاب لأحد المتاجر للتسوق يجب مسح عربة التسوق بالمناديل المبللة لأن الآلاف من الأشخاص يمسكونها بأيديهم ولا تعرف ما كان يتواجد بها.
>6- اغسل يديك جيدا فى الأوقات المناسبة خلال اليوم: فمن الضرورى غسل اليدين بمياه دافئة مع رغوة الصابون جيدا وافرك اليدين لمدة 30 ثانية على الأقل واغسلها جيدا وتجفيف اليدين بمنشفة وليس بمجفف الهواء.
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