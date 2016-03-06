اليوم.. وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال تطوير مركز شباب نجع حمادى

يتفقد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا اليوم الاحد اعمال التطوير بمركز شباب نجع حمادى.

ومن جانبه أوضح محمد الفنجرى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة قنا، أن الزيارة تأتى لتفقد أعمال تطوير مركز شباب مدينة نجع حمادى وحجم الأعمال التى بدأتها الشركة المنفذة لتطوير الملعب.

وتشمل اعمال التطوير اعادة تطوير الملعب وإنارته وعمل سُوَر حديدى له بجانب إنشاء تراك خاص بالملعب لإقامة مسابقات ألعاب القوى.

وأشار الفنجرى أن التطوير تضمن المبنى الادارى للمركز بتكلفة 400 الف جنيها تقريبا وإنشاء ملعب قدم قانونى نجيل صناعى بتكلفة مليون و300 ألف جنيه تقريبا.