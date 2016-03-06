لجنة التحقيق البرلمانية تستمع اليوم لـ"كمال أحمد" فى ضرب عكاشة بـ"الجزمة"

قال حسن بسيونى، رئيس لجنة التحقيق البرلمانية مع النائب كمال أحمد، إن اللجنة ستبدأ أولى جلسات التحقيق مع النائب كما أحمد، اليوم الأحد، لمناقشته حول واقعة ضربه توفيق عكاشة بالحذاء فى مجلس النواب .

وأضاف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن اللجة ستعقد اجتماعها مع النائب عقب مناقشة البرلمان لائحته الداخلية، مشيرا إلى أنها ستسأله عن دوافع الواقعة ، ومن ثم تأخذ قرارها لعرضه على البرلمان.

كمال أحمد لـ"اليوم السابع": تغيبت عن جلسة إسقاط نائب التطبيع بسبب "الاحتقان".. والإطاحة بعكاشة رسالة برلمان الشعب للكيان الصهيونى.. وأرحب بأى قرار فى واقعة "الحذاء" فأنا مش أقل من الشهيد "شويقة"

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الأحد.. التحقيق مع كمال أحمد فى واقعة ضربه لـ"عكاشة" بالجزمة