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وكيل تعليم دمياط يعلن عن انطلاق مبادرة محو الأمية الكمبيوترية

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وكيل تعليم دمياط يعلن عن انطلاق مبادرة محو الأمية الكمبيوترية وكيل تعليم دمياط يعلن عن انطلاق مبادرة محو الأمية الكمبيوترية
قال الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط لـ"اليوم السابع" إنه جار تفعيل خطط محو الأمية الأبجدية ومحو الأمية الكمبيوترية بمديرية التربية والتعليم بدمياط لأول مرة.

مضيفا أنه عقد اجتماعا بفريق القرائية والحسابية وتابع الخطط العلاجية للطلبة الضعاف وكذلك تحديد مستوى الضعاف من خلال الاختبارات خلال شهر مارس وأبريل.

وأعلن عن انطلاق مبادرة "تربية وتعليم بلا أمية" ومبادرة "محو الأمية الكمبيوترية" للعاملين بالتربية والتعليم وذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط.


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