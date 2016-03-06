مصدر: قانون الثانوية العامة يسمح لطلاب النظام الحديث بخوض الامتحان 4 مرات

أوضح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، حقيقة منح الوزارة طلاب الثانوية دخول الامتحان لأكثر من مرتين، قائلا: "طبقا لقانون الثانوية العامة، فإن الطالب بالنظام القديم يسمح له بخوض الامتحانات 3 مرات، الأولى فى أول سنة له، ثم مرة أخرى حال رسوبه، إضافة إلى سنة ثالثة على نظام المنازل".

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أنه بالنسبة لطلاب النظام الحديث، يؤدى الطالب الامتحان فى أول سنة له كطالب مستجد، وحال رسوبه يختبر مرة ثانية إعادة، لافتا إلى أنه طبقا للقانون يختبر مرتين على نظام المنازل حال رسوبه فى كل مرة، مؤكدا أن إجمالى عدد المرات التى يختبرها طالب النظام الحديث حال رسوبه 4 مرات بشرط رسوبه.

وكان الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، صرح خلال جولة له بالمنصورة، بأن الوزارة تستعد لامتحانات الثانوية العامة، بحيث تكون منضبطة هذا العام بشكل غير مسبوق، مؤكدا أنه سيتم مراجع كل اللجان ولن يدخل امتحان الثانوية العامة طالب 3 مرات، ويتاح للطالب مرتين فقط.

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