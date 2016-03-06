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اليوم.. سماع مرافعة دفاع "بديع" بأحداث عنف الإسماعيلية

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اليوم.. سماع مرافعة دفاع "بديع" بأحداث عنف الإسماعيلية اليوم.. سماع مرافعة دفاع "بديع" بأحداث عنف الإسماعيلية
تستمع محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال نظر محاكمة محمدبديع مرشد جماعة الاخوان و104 متهمًا أخرين بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ " أحداث الإسماعيلية، إلى مرافعة دفاع "بديع" بجلسة اليوم.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسى، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأحال المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، فى شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات، ونسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.


>- تأجيل نظر محاكمة بديع و36 آخرين بـ"غرفة عمليات رابعة" لـ7 مارس

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